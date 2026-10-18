ग्रेटर नोएडा में 5 की मौत: 'आखिरी वॉयस नोट' ने सुलझाई पहेली? रिश्तेदारों पर गिरी गाज

शनिवार को ग्रेटर नोएडा के एक घर से परिवार के 5 सदस्य मृत मिले। पुलिस को शक है कि यह संपत्ति विवाद से जुड़ी सामूहिक आत्महत्या का मामला हो सकता है।

शुरुआती जांच में खाने में जहर होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जहर से मौत की पुष्टि की है। अभी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।