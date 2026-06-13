वायुसेना में NDA की पहली महिला अधिकारियों की ऐतिहासिक एंट्री देश Jun 13, 2026

भारतीय वायु सेना के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) से प्रशिक्षित पहली महिला अधिकारियों को अब IAF में कमीशन मिल गया है। दुंडीगल में हुई कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में कुल 231 कैडेट्स ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, जिनमें 37 महिलाएं भी शामिल थीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि इन महिला अधिकारियों के शामिल होने से IAF की ताकत और समावेशिता को और मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि 2 महिला अधिकारियों को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला है, जबकि 3 अन्य को मेंटेनेंस और ग्राउंड ड्यूटी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पहली बार है जब NDA से प्रशिक्षित महिला अधिकारियों को इन अहम भूमिकाओं में शामिल किया गया है।