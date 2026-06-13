वायुसेना में NDA की पहली महिला अधिकारियों की ऐतिहासिक एंट्री
भारतीय वायु सेना के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) से प्रशिक्षित पहली महिला अधिकारियों को अब IAF में कमीशन मिल गया है। दुंडीगल में हुई कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में कुल 231 कैडेट्स ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, जिनमें 37 महिलाएं भी शामिल थीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि इन महिला अधिकारियों के शामिल होने से IAF की ताकत और समावेशिता को और मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि 2 महिला अधिकारियों को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला है, जबकि 3 अन्य को मेंटेनेंस और ग्राउंड ड्यूटी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पहली बार है जब NDA से प्रशिक्षित महिला अधिकारियों को इन अहम भूमिकाओं में शामिल किया गया है।
राष्ट्रपति कमीशन के साथ आसमान में दिखा दम
इस मौके पर सफल कैडेट्स को राष्ट्रपति कमीशन से सम्मानित किया गया। विशेष सम्मान फ्लाइंग ऑफिसर आशीष कुमार यादव को 'सर्वश्रेष्ठ पायलट', एकता गुप्ता को 'सर्वश्रेष्ठ नेविगेटर' और दिवंशी सिंह को 'ग्राउंड ड्यूटी स्टार' के तौर पर मिला। यह समारोह सिर्फ सम्मान और पदक बांटने तक सीमित नहीं रहा। Su-30 MKIs, सारंग हेलिकॉप्टर और सूर्य किरण एयरोबेटिक टीम के हैरतअंगेज हवाई प्रदर्शनों ने सबका मन मोह लिया। इसके अलावा, स्काईडाइविंग और ड्रिल प्रदर्शनों ने भी इस दिन को यादगार बना दिया।