पंजाब: फिरोजपुर का निरीक्षक 3.35 किलो हेरोइन और 6 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार

फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि बलदेव सिंह की गिरफ्तारी एक गुप्त सूचना के आधार पर हुई। अब इस मामले की गहन जांच चल रही है। दरअसल, इस घटना से यह बड़ा सवाल उठ गया है कि कहीं पुलिस के लोग ही तो नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल नहीं हैं। अफसर इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि यह ड्रग्स कहां से आए, इनका आगे का रास्ता क्या था और क्या पुलिस बल के भीतर या बाहर से कोई और भी इस सिलसिले में लिप्त है।