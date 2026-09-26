पंजाब: फिरोजपुर का निरीक्षक 3.35 किलो हेरोइन और 6 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार
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फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की कमान संभाल रहे पुलिस निरीक्षक बलदेव सिंह को 3.35 किलो हेरोइन और 6 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया है। देर रात फिरोजशाह टोल प्लाजा के पास उन्हें सादे कपड़ों में i20 कार में आते हुए पकड़ा गया।
जांच में पुलिस के शामिल होने की आशंका
फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि बलदेव सिंह की गिरफ्तारी एक गुप्त सूचना के आधार पर हुई। अब इस मामले की गहन जांच चल रही है। दरअसल, इस घटना से यह बड़ा सवाल उठ गया है कि कहीं पुलिस के लोग ही तो नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल नहीं हैं। अफसर इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि यह ड्रग्स कहां से आए, इनका आगे का रास्ता क्या था और क्या पुलिस बल के भीतर या बाहर से कोई और भी इस सिलसिले में लिप्त है।