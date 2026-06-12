मुंबई: जुहू में इमारत में लगी आग, दमकल ने तुरंत बुझाई देश Jun 12, 2026

आज सुबह जुहू की मनीषा बिल्डिंग में एक छोटी आग लग गई, लेकिन फायर ब्रिगेड ने तुरंत उस पर काबू पा लिया। यह आग 11 मंजिला इमारत की छठी मंजिल पर लगे AC यूनिट में लगी थी। जैसे ही इसकी खबर मिली, तुरंत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। सुबह होते-होते ही स्थिति पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।