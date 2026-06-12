मुंबई: जुहू में इमारत में लगी आग, दमकल ने तुरंत बुझाई
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आज सुबह जुहू की मनीषा बिल्डिंग में एक छोटी आग लग गई, लेकिन फायर ब्रिगेड ने तुरंत उस पर काबू पा लिया। यह आग 11 मंजिला इमारत की छठी मंजिल पर लगे AC यूनिट में लगी थी। जैसे ही इसकी खबर मिली, तुरंत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। सुबह होते-होते ही स्थिति पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
8 मरीजों की हालत स्थिर
पुलिस, फायर ब्रिगेड, अडानी इलेक्ट्रिक के कर्मचारी, PWD के कर्मी और एम्बुलेंस जैसी कई एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। 8 लोगों को इलाज के लिए भारती आरोग्य अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल प्रशासन ने बाद में बताया कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है।