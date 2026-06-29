नोएडा में AC फटा, 22वीं मंजिल पर भीषण आग का तांडव

आग पर काबू पाने के लिए टीमें अभी भी जुटी हुईं

फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत अभियान शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य फायर ऑफिसर मौके पर मौजूद थे और पूरे बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। टीमें अभी भी आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि आग पूरी तरह से बुझने के बाद ही इस बारे में और जानकारी दी जाएगी।