शिक्षा मंत्रालय के दिल्ली स्थित कार्यालय में लगी आग, अग्निशमन दल मौके पर
क्या है खबर?
दिल्ली के विकास मार्ग स्थित शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी है। फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 9:37 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है।
ट्विटर पोस्ट
शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में लगी आग
#WATCH | Delhi | Efforts underway to douse the fire on the second floor of the Ministry of Education office, Vikas Marg. Further details awaited. https://t.co/G2ndIHTKFk pic.twitter.com/EUC5RUk3bi— ANI (@ANI) June 1, 2026
कांग्रेस
कांग्रेस ने घटना पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने आगजनी की घटना पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 'शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में आग लगने की खबर बेहद चिंताजनक है। यह काफी संदिग्ध भी है।' दरअसल, ये घटना ऐसे वक्त हुई है, जब शिक्षा मंत्रालय NEET पेपर लीक और CBSE की ऑनस्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।