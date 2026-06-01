शिक्षा मंत्रालय के दिल्ली स्थित कार्यालय की दूसरी मंजिल में आगजनी की घटना सामने आई है

शिक्षा मंत्रालय के दिल्ली स्थित कार्यालय में लगी आग, अग्निशमन दल मौके पर

लेखन आबिद खान 12:28 pm Jun 01, 202612:28 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के विकास मार्ग स्थित शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी है। फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 9:37 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है।