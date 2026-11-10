दहला देने वाली दिवाली: मुंबई में पटाखों से किशोर की दर्दनाक मौत, 200 से ज्यादा हादसे

मुंबई के मालवणी इलाके में सोमवार देर रात एक दुकान में आग लगने से 16 साल के एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि दुकान के अंदर रखे पटाखों और बिजली के तारों व उपकरणों में आग लग गई, जिसके बाद छत का स्लैब भी नीचे गिर गया।

दमकल विभाग के कर्मचारियों ने करीब 40 मिनट में आग बुझा दी, लेकिन तब तक उस किशोर की जान जा चुकी थी।