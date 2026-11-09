जम्मू अग्निकांड: 15 दुकानें राख, दमकल पर 90 मिनट देरी से आने के आरोप

कुछ दुकानदारों ने दमकल विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वेयरहाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने दावा किया है कि दमकल गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में 90 मिनट का लंबा समय लगा, जबकि दमकल केंद्र वहां से ज्यादा दूर नहीं था।

वहीं, दमकल विभाग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विभाग का कहना है कि उन्हें खबर मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई और 2 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। साथ ही, अन्य स्टेशनों से भी अतिरिक्त मदद बुलाई गई थी।