हैदराबाद में दिवाली जश्न के बीच 'अग्निकांड', पटाखे की दुकानों से कारखानों तक लगी आग
हैदराबाद और सिकंदराबाद में दिवाली का त्योहार इस बार थोड़ा अलग रहा। शहर में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। सीताफलमंडी में एक दुकान के अंदर गलती से एक रॉकेट छूट गया, जिससे वहां रखे पटाखों में आग लग गई।
हालांकि, दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया।
चिलकलगुडा में पटाखों की एक और दुकान में पूजा के दौरान आग लग गई। ऐसा लग रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ।
हैदराबाद में औद्योगिक और मेडिकल इकाइयों में भी लगी आग
शहर के औद्योगिक इलाकों में भी आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं। काटेदन में एक प्लास्टिक यूनिट में आग लग गई, जो फैलकर बगल में रखी प्लाइवुड तक पहुंच गई।
वहीं, मैलारदेवपल्ली में भी एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से अंदर रखा सामान जलकर खराब हो गया। इसके अलावा, बंदिमेट में एक मेडिकल दुकान और ओल्ड बोवेनपल्ली में एक मेडिकल गोदाम में भी आग लगने की खबरें मिलीं।
इन सभी जगहों पर दमकलकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आग बुझाने में जुट गए। काटेदन में तो आपदा टीमों ने आग को और फैलने से रोकने में मदद की। हालांकि, अधिकारी अभी भी इन सभी आग लगने की घटनाओं के कारणों और हुए नुकसान का पता लगा रहे हैं।