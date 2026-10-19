मुंबई के कोहिनूर स्क्वायर होटल में लगी आग, दमकल की फुर्ती ने टाला बड़ा खतरा

सोमवार सुबह मुंबई की 50 मंजिला कोहिनूर स्क्वायर बिल्डिंग की पहली मंजिल पर स्थित एक होटल के किचन में आग लग गई। दमकल विभाग की तेज कार्रवाई के चलते किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

मुंबई अग्निशमन दल (MFB) के अनुसार, दादर पश्चिम स्थित 50 मंजिला कोहिनूर स्क्वायर इमारत की पहली मंजिल पर बने एक होटल की रसोई में सुबह लेवल-1 की आग लग गई। यह इमारत शिवसेना भवन के सामने स्थित है। घटना की सूचना मुंबई अग्निशमन दल के कंट्रोल रूम को सुबह 9:18 बजे मिली, जबकि सुबह 9:25 बजे आग को आधिकारिक तौर पर लेवल-1 घोषित किया गया।