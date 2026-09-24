मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर धू-धू कर जली बस, सभी यात्री सुरक्षित

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आई तकनीकी खराबी की वजह से आग लगी। स्थानीय दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ।

यह घटना लंबी यात्रा पर निकलने से पहले गाड़ियों की नियमित जांच के महत्व को फिर से उजागर करती है।