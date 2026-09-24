मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर धू-धू कर जली बस, सभी यात्री सुरक्षित
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गुरुवार तड़के उदयपुर से पुणे जा रही एक बस में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर पनवेल के पास आग लग गई। पुलिस ने बताया कि राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी को कोई चोट नहीं आई।
AC में खराबी से बस में लगी आग
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आई तकनीकी खराबी की वजह से आग लगी। स्थानीय दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ।
यह घटना लंबी यात्रा पर निकलने से पहले गाड़ियों की नियमित जांच के महत्व को फिर से उजागर करती है।