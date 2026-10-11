इंडिगो की दिल्ली-चेन्नई उड़ान में पावर बैंक में लगी आग, हैदराबाद में कराई आपात लैंडिंग

इंडिगो की दिल्ली-चेन्नई उड़ान में पावर बैंक में लगी आग, हैदराबाद में कराई आपात लैंडिंग
क्या है खबर?
दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक उड़ान में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक यात्री के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (पावर बैंक) से अचानक घना धुआं निकलने लगा। विमान के भीतर धुआं फैलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पायलटों ने बिना कोई देरी किए तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और विमान को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) की ओर मोड़कर सुरक्षित आपात लैंडिंग कराई।
सतर्कता
चालक दल की सतर्कता से टला बड़ा हादसा
यह गंभीर घटना इंडिगो की उड़ान संख्या 6E 6115 में घटित हुई। जैसे ही यात्री के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं और चिंगारी उठती दिखी, सतर्क चालक दल के सदस्यों ने तुरंत मोर्चा संभाला।
उन्होंने विमान में मौजूद अग्निशामक यंत्र से आग और धुएं पर काबू पा लिया।
इसके बाद विमान शाम शमशाबाद हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य को कोई चोट नहीं आई है।
कदम
यात्रियों के लिए वैकल्पिक विमान का इंतजाम
हैदराबाद में आपातकालीन लैंडिंग के बाद इंडिगो एयरलाइन ने फंसे हुए यात्रियों को चेन्नई भेजने के लिए हैदराबाद में एक दूसरे (वैकल्पिक) विमान का प्रबंध किया गया।
हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे यात्रियों को खान-पान और समय पर अपडेट दिए गए।
इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, "हम इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं। यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"
सवाल
लिथियम-आयन बैटरी की सुरक्षा पर दोबारा उठे सवाल
यह घटना विमानों के भीतर लिथियम-आयन बैटरियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े करती है।
अत्यधिक तापमान या शॉर्ट-सर्किट के कारण इन उपकरणों में थर्मल रनअवे की स्थिति बन जाती है, जिससे इनमें हवा में ही आग लग जाती है।
यही कारण है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) पावर बैंक को चेक-इन बैगेज में ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है और इसे केवल हैंड बैगेज में ही ले जाने की अनुमति देता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
An IndiGo flight operating from Delhi to Chennai reportedly made an emergency landing at Rajiv Gandhi International Airport in Shamshabad after a passenger's 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐧𝐤 caught fire on board. The incident involved flight 6E6115, according to the sources.#IndiGo… pic.twitter.com/JgoFtMVa6u— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) October 11, 2026