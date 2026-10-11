इंडिगो की दिल्ली-चेन्नई उड़ान में पावर बैंक में लगी आग, हैदराबाद में कराई आपात लैंडिंग

यह गंभीर घटना इंडिगो की उड़ान संख्या 6E 6115 में घटित हुई। जैसे ही यात्री के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं और चिंगारी उठती दिखी, सतर्क चालक दल के सदस्यों ने तुरंत मोर्चा संभाला।

उन्होंने विमान में मौजूद अग्निशामक यंत्र से आग और धुएं पर काबू पा लिया।

इसके बाद विमान शाम शमशाबाद हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य को कोई चोट नहीं आई है।