मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आग से 5 की मौत, जानिए 95 वर्षीय वृद्धा की सूझबूझ से कैसे बचीं कई जिंदगियां
गुरुवार को मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के ICU में एक भयानक आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी भी हुए। इसी अफरा-तफरी और धुएं के बीच 95 साल की राधा देवी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने धुआं देखते ही अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया, अपने वार्ड से बाहर निकलीं और एक सिक्योरिटी गार्ड को जगाकर आग लगने की सूचना दी। उनकी इस सूझबूझ से अस्पताल के स्टाफ को दूसरे मरीजों को सुरक्षित निकालने के लिए बेशकीमती वक्त मिल गया।
उपमुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान
लोगों ने राधा देवी की इस बहादुरी और तत्परता की खूब तारीफ की। इस बीच, प्रशासन अब आग लगने की वजह की जांच कर रहा है, शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। वहीं, बिहार के उपमुख्यमंत्री ने मृतकों के हर परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज का भी भरोसा दिलाया है। इस दुखद हादसे ने एक बार फिर अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।