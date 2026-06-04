मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आग से 5 की मौत, जानिए 95 वर्षीय वृद्धा की सूझबूझ से कैसे बचीं कई जिंदगियां

उपमुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान

लोगों ने राधा देवी की इस बहादुरी और तत्परता की खूब तारीफ की। इस बीच, प्रशासन अब आग लगने की वजह की जांच कर रहा है, शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। वहीं, बिहार के उपमुख्यमंत्री ने मृतकों के हर परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज का भी भरोसा दिलाया है। इस दुखद हादसे ने एक बार फिर अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।