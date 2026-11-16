उरण: केमिकल गोदाम में धधक उठी भीषण आग, सबकुछ जलकर हुआ खाक

अधिकारी अभी भी आग लगने के सही कारण का पता लगाने में जुटे हैं। शुरुआती जांच में लग रहा है कि यह आग किसी केमिकल के फैलने से लगी होगी। पुलिस की टीमें मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रही हैं। सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) विजय चौधरी ने जानकारी दी कि उनकी पहली प्राथमिकता आग को पूरी तरह बुझाना और घटना के पीछे की असल वजह का पता लगाना है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले में और भी जानकारी सामने आएगी।