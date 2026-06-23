लखनऊ में जल उठा शादी का सपना, एनीमेशन सेंटर अग्निकांड में मंगेतर जोड़े समेत 15 की मौत
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लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 9 लोग घायल हुए। जिस इमारत में आग लगी, वह एक एनीमेशन सेंटर था। आग लगने के समय वहां कई छात्र मौजूद थे। मरने वालों में 27 वर्षीय नीलेश कुमार और 30 वर्षीय अनामिका सामंत भी शामिल हैं। ये दोनों मंगेतर थे और इसी सेंटर में काम करते थे।
शादी की तैयारियों पर आग का साया
नीलेश और अनामिका के परिवार शादी की तैयारियों में पूरी तरह जुटे हुए थे। अनामिका के माता-पिता नीलेश के परिवार से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल से हाल ही में आए थे। यहां तक कि एक छोटी रस्म भी निभाई जा चुकी थी, लेकिन इस खुशी के मौके पर मौत बनकर आई यह आग एक और दुखद खबर लेकर आई। अनामिका की 27 वर्षीय चचेरी बहन सोमिल्या, जो उसी सेंटर में काम करती थी, भी इस भीषण आग में अपनी जान गंवा बैठी।