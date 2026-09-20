शॉर्ट सर्किट से दहला कटरा हेलिपैड टर्मिनल, वैष्णो देवी भक्तों के लिए टली बड़ी अनहोनी

शॉर्ट सर्किट से दहला कटरा हेलिपैड टर्मिनल, वैष्णो देवी भक्तों के लिए टली बड़ी अनहोनी
देश
रविवार सुबह करीब 3:15 बजे जम्मू-कश्मीर के कटरा हेलिपैड टर्मिनल पर आग लग गई। यह वो जगह है जहां से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले तीर्थयात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन कर्मचारियों और इमरजेंसी क्रू ने आधे घंटे के भीतर ही इस पर काबू पा लिया।
टर्मिनल बंद, कोई घायल नहीं
राहत की बात यह रही कि इस हादसे के वक्त टर्मिनल बंद था, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ। आग की वजह से टिकट काउंटर पर रखे कुछ कंप्यूटर और टर्मिनल के अंदर मौजूद एक कॉफी शॉप को नुकसान पहुंचा है।
अधिकारी अब यह पता लगा रहे हैं कि आग से कुल कितना नुकसान हुआ है।