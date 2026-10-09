गोधरा सिविल अस्पताल में आधी रात भीषण आग, 200 से ज्यादा मरीज सुरक्षित निकाले गए

शुरुआती जानकारी बताती है कि यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है। फिलहाल, इस मामले की जांच अभी भी जारी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के भी एक अस्पताल में ऐसी ही आग लगने की घटना सामने आई थी।

ये दोनों हादसे इस बात की याद दिलाते हैं कि पूरे देश के अस्पतालों में आग से सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा मजबूत होने चाहिए, ताकि मरीज और अस्पताल के अहम संसाधन सुरक्षित रहें।