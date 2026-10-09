गोधरा सिविल अस्पताल में आधी रात भीषण आग, 200 से ज्यादा मरीज सुरक्षित निकाले गए
गोधरा के सरकारी सिविल अस्पताल के दवा स्टोर रूम में आधी रात के करीब आग लग गई। इस आग लगने की वजह से लगभग 200 से ज्यादा मरीजों को, जिनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं, तुरंत अस्पताल से बाहर निकालना पड़ा।
दमकल विभाग और पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इस आग की चपेट में आने से अस्पताल में रखी दवाइयों का एक बड़ा भंडार जलकर खाक हो गया।
शॉर्ट सर्किट की आशंका, जांच जारी
शुरुआती जानकारी बताती है कि यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है। फिलहाल, इस मामले की जांच अभी भी जारी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के भी एक अस्पताल में ऐसी ही आग लगने की घटना सामने आई थी।
ये दोनों हादसे इस बात की याद दिलाते हैं कि पूरे देश के अस्पतालों में आग से सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा मजबूत होने चाहिए, ताकि मरीज और अस्पताल के अहम संसाधन सुरक्षित रहें।