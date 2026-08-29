ममता बनर्जी के खिलाफ FIR, रैली में हाई कोर्ट आदेश के उल्लंघन का आरोप

ये भी आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान TMC समर्थकों ने बैरिकेड को जबरन हटाया, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और यातायात बाधित किया।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) आपराधिक साजिश, धारा 223 (आदेश की अवज्ञा), धारा 125(अ) (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना), धारा 132 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला) और धारा 285 (सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।