भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ FIR, गांधी परिवार को लेकर की थी विवादित टिप्पणी

कंगना ने सोनिया की जीवनी को 'सेल्फ-गोल' बताया और कहा कि राहुल गांधी को 'सेल्फ-गोल करने का हुनर' अपनी मां से विरासत में मिला है।

उन्होंने कहा कि राजीव सोनिया के पास वापस लौटने के लिए सिर्फ एक शर्त पर राजी हुए थे कि मेनका गांधी को घर छोड़ना होगा।

कंगना ने सोनिया को 'रहस्यमयी विदेशी नागरिकट बताते हुए कहा कि उनके रिश्तेदारों की एक के बाद एक हत्या कर दी गई, जिससे वह सरकार की मुखिया बन गईं।