वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गरीबी को जड़ से खत्म करने और लोगों को दोबारा गरीब होने से बचाने के लिए वित्त, बाजारों और डिजिटल अर्थव्यवस्था तक सभी की आसान पहुंच होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने लिंक्डइन लेख में बताया कि विश्व बैंक के अनुसार, 2011 से 2023 के बीच लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उनके लिए गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि सुरक्षित घर, साफ पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतों का अभाव भी है। उनका मानना है कि डिजिटल पहुंच परिवारों को हमेशा के लिए गरीबी से बाहर रखने में अहम भूमिका निभाती है।