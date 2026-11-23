गरीबी से बाहर हुए 50 करोड़ भारतीय, निर्मला सीतारमण ने डिजिटल को बताया नया ब्रह्मास्त्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गरीबी को जड़ से खत्म करने और लोगों को दोबारा गरीब होने से बचाने के लिए वित्त, बाजारों और डिजिटल अर्थव्यवस्था तक सभी की आसान पहुंच होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने लिंक्डइन लेख में बताया कि विश्व बैंक के अनुसार, 2011 से 2023 के बीच लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उनके लिए गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि सुरक्षित घर, साफ पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतों का अभाव भी है। उनका मानना है कि डिजिटल पहुंच परिवारों को हमेशा के लिए गरीबी से बाहर रखने में अहम भूमिका निभाती है।
सीतारमण ने जल जीवन, आयुष्मान भारत को दिया श्रेय
सीतारमण ने जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को घरेलू खर्च कम करने और जीवन को आसान बनाने का श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि सरकार देश भर में अवसर बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और रोजगार-केंद्रित प्रोत्साहन दे रही है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि असली तरक्की तभी होगी जब सबसे वंचित लोगों को भी सहायता मिले। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबी से लड़ने के लिए सभी स्तरों पर लगातार प्रयास करने होंगे।