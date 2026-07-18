पश्चिम बंगाल का तोहफा: फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल का हर जिले में किया जाएगा प्रसारण
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पश्चिम बंगाल के फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 17 जुलाई को घोषणा की है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच की स्क्रीनिंग हर जिले में की जाएगी। 20 जुलाई की रात 12:30 बजे ये स्क्रीनिंग होंगी। इसका मकसद लोगों को एक साथ लाकर मैच दिखाना और बंगाल के फुटबॉल के जुनून का जश्न मनाना है।
जिला मजिस्ट्रेट लगाएंगे बड़ी स्क्रीन
हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट लोकप्रिय जगहों पर बड़े स्क्रीन लगाएंगे। इन आयोजनों के खर्चों के लिए हर जिले को एक लाख रुपये दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस आयोजन की खबर पहुंचे, जिसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए, अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल के इस यादगार जश्न का हिस्सा बनने के लिए।