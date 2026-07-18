पश्चिम बंगाल का तोहफा: फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल का हर जिले में किया जाएगा प्रसारण

हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट लोकप्रिय जगहों पर बड़े स्क्रीन लगाएंगे। इन आयोजनों के खर्चों के लिए हर जिले को एक लाख रुपये दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस आयोजन की खबर पहुंचे, जिसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए, अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल के इस यादगार जश्न का हिस्सा बनने के लिए।