FCI ने इथेनॉल निर्माताओं को खरीद लागत से 40 प्रतिशत कम दाम पर बेंचा चावल

FCI ने इथेनॉल निर्माताओं को खरीद लागत से 40 प्रतिशत कम दाम पर बेचा चावल

लेखन गजेंद्र 04:19 pm Jul 29, 202604:19 pm

क्या है खबर?

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर देशभर में मचे हाहाकार के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने इथेनॉल निर्माताओं को खरीद लागत से 40 प्रतिशत कम दाम पर चावल बेंचा है। यह जानकारी मंगलवार को राज्यसभा में दी गई। खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने कहा कि FCI ने 12 महीने की अवधि में अपने गोदामों से 14,596.78 करोड़ रुपये मूल्य का 63.50 लाख टन चावल इथेनॉल संयंत्र भेजा है।