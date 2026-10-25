फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है

"पाकिस्तानी हमारी रक्षा कर रहे", फारूक अब्दुल्ला के बयान पर छिड़ा विवाद

लेखन आबिद खान 10:37 am Oct 25, 202610:37 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कश्मीरियों की रक्षा करने और कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जीवित रखने का श्रेय पाकिस्तान को दिया। बारामूला में एक कार्यक्रम में फारूक ने कहा, "कश्मीरी सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाता रहता है, वरना उनके प्रति भारत के इरादे ठीक नहीं हैं।" उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।