महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर गन्ना किसान कर रहे प्रदर्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम; पुलिस ने सुझाए वैकल्पिक रास्ते

यातायात सुचारु रखने और यात्रियों की सुविधा के लिए, पुलिस ने कोगनोली टोल प्लाजा के पास बने प्रदर्शन स्थल से बचने के लिए 2 वैकल्पिक रास्तों का सुझाव दिया है।

पहला रास्ता सतारा, रहिमतपुर, विटा, तसगांव, मिरज, गोकक और बेलागावी से होते हुए जाता है। दूसरा रास्ता सतारा, कराड, इस्लामपुर, अष्टा, मिरज, कागवड, गोकक और बेलागावी के रास्ते से निकलता है।

इन वैकल्पिक रास्तों पर ट्रैफिक टीमें लगाई गई हैं, जो यह सुनिश्चित कर रही हैं कि हाईवे खुलने तक यात्री और मालवाहक दोनों तरह के वाहनों को कोई परेशानी न हो। यह पूरा मामला गन्ना कीमतों और इथेनॉल दरों को लेकर किसानों में चल रहे लगातार तनाव को उजागर करता है। यह ऐसा मुद्दा है जो इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में अक्सर उठता रहता है।