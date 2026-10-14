महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर गन्ना किसान कर रहे प्रदर्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम; पुलिस ने सुझाए वैकल्पिक रास्ते
13 अक्टूबर से महाराष्ट्र-कर्नाटक बॉर्डर के पास किसान गन्ना और इथेनॉल के दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते मुंबई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम लगा हुआ है। पुलिस लोगों से इस रास्ते पर जाने से बचने की अपील कर रही है।
साथ ही, गूगल मैप्स से भी अनुरोध किया गया है कि वे NH48 के इस प्रभावित हिस्से को बंद दिखाएं, ताकि लोग जाम में न फंसें।
पुलिस ने 2 वैकल्पिक रास्तों का प्रस्ताव दिया
यातायात सुचारु रखने और यात्रियों की सुविधा के लिए, पुलिस ने कोगनोली टोल प्लाजा के पास बने प्रदर्शन स्थल से बचने के लिए 2 वैकल्पिक रास्तों का सुझाव दिया है।
पहला रास्ता सतारा, रहिमतपुर, विटा, तसगांव, मिरज, गोकक और बेलागावी से होते हुए जाता है। दूसरा रास्ता सतारा, कराड, इस्लामपुर, अष्टा, मिरज, कागवड, गोकक और बेलागावी के रास्ते से निकलता है।
इन वैकल्पिक रास्तों पर ट्रैफिक टीमें लगाई गई हैं, जो यह सुनिश्चित कर रही हैं कि हाईवे खुलने तक यात्री और मालवाहक दोनों तरह के वाहनों को कोई परेशानी न हो। यह पूरा मामला गन्ना कीमतों और इथेनॉल दरों को लेकर किसानों में चल रहे लगातार तनाव को उजागर करता है। यह ऐसा मुद्दा है जो इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में अक्सर उठता रहता है।