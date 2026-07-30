मध्य प्रदेश के किसानों की बड़ी जीत, MSP और खाद की गारंटी पर आंदोलन समाप्त

सरकार ने अब मूंग की खरीद बढ़ा दी है। योग्य किसानों के लिए खरीद की यह सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। इसके साथ ही, खरीद की आखिरी तारीख भी 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को और समय मिल गया है।

इसके अलावा, खाद के लिए ई-टोकन सिस्टम को भी फिलहाल रोक दिया गया है। इसकी समीक्षा होने तक यह रुका रहेगा। राष्ट्रवादी किसान सेना के राज्य समन्वयक प्रतीक शर्मा ने बताया कि इन बदलावों से सभी किसान संतुष्ट हैं। प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित घर भेजने के लिए भी सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं।