मध्य प्रदेश के किसानों की बड़ी जीत, MSP और खाद की गारंटी पर आंदोलन समाप्त
मध्य प्रदेश के किसानों ने राज्य सरकार द्वारा अपनी कई मांगें मान लिए जाने के बाद आखिरकार अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। भोपाल में हुई इस बड़ी रैली के जरिए किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खाद की समय पर उपलब्धता जैसे अहम मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचा था। अब जब उनकी इन चिंताओं पर सरकार ने ध्यान दिया है, तो सभी प्रदर्शनकारी समूहों ने शांति से अपना प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लिया है।
सरकार ने मूंग की खरीद 60 प्रतिशत तक बढ़ाई
सरकार ने अब मूंग की खरीद बढ़ा दी है। योग्य किसानों के लिए खरीद की यह सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। इसके साथ ही, खरीद की आखिरी तारीख भी 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को और समय मिल गया है।
इसके अलावा, खाद के लिए ई-टोकन सिस्टम को भी फिलहाल रोक दिया गया है। इसकी समीक्षा होने तक यह रुका रहेगा। राष्ट्रवादी किसान सेना के राज्य समन्वयक प्रतीक शर्मा ने बताया कि इन बदलावों से सभी किसान संतुष्ट हैं। प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित घर भेजने के लिए भी सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं।