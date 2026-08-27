किसानों ने रोकी 'कांदा एक्सप्रेस', बोले- खराब प्याज से नहीं थमेगी महंगाई

विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रेन काफी देर तक रुकी रही। जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ पाई। आखिरकार, 'कांदा एक्सप्रेस' केवल 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर रवाना हुई। यह तय किए गए 840 मीट्रिक टन से काफी कम था।

पैक करने, ग्रेडिंग और लोड करने में हुई देरी इसका कारण बनी। यह ट्रेन सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत बढ़ती प्याज की कीमतों को कम करना है। अभी कुछ जगहों पर प्याज 60-70 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। सरकार लासलगांव से दिल्ली तक प्याज का बफर स्टॉक भेजकर कीमतों को काबू में करना चाहती है।