उत्तर प्रदेश: फरीदाबाद में गरीबी ने मां से करवाई 18 महीने की बेटी की हत्या, कबूला गुनाह देश Apr 27, 2026

उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद के एक नाले में 23 अप्रैल को 18 महीने की मासूम का शव मिला था। पुलिस ने बच्ची की मां नीलम को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां नीलम ने अपनी बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस के मुताबिक, उसने परिवार की भयंकर आर्थिक तंगी की वजह से यह कदम उठाया। वे एक झुग्गी-झोपड़ी में रहते थे और मुश्किल से घर चला पा रहे थे।