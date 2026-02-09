फरीदाबाद जेल में राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

फरीदाबाद जेल में बंद राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या

लेखन गजेंद्र 03:08 pm Feb 09, 202603:08 pm

क्या है खबर?

हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद एक संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान (20) की रविवार को एक दूसरे कैदी द्वारा हत्या कर दी गई है। घटना नीमका जेल में रविवार रात 8 बजे की है। रहमान की हत्या कैदी अरुण चौधरी ने धारदार हथियार से की है। जेल अधिकारियों ने बताया कि चौधरी ने रहमान के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया था, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।