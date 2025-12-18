दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार का निधन

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार रामवन सुतार का निधन

लेखन गजेंद्र 10:17 am Dec 18, 202510:17 am

क्या है खबर?

गुजरात के केवडिया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार का गुरुवार को निधन हो गया। उनके बेटे अनिल ने बताया कि रामवन ने नोएडा स्थित घर में गुरुवार तड़के अंतिम सांस ली। वह करीब 100 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे नोएडा में ही किया जाएगा। रामवन सुतार के निधन पर राजनीतिक हस्तियों ने शोक जताया है और सोशल मीडिया पर अपनी श्रद्धांजलि दी है।