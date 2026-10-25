महान चित्रकार जोगेन चौधरी नहीं रहे, 87 की उम्र में एक युग का अंत
जाने-माने भारतीय चित्रकार और पूर्व TMC राज्यसभा सांसद जोगेन चौधरी का 87 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है। वे लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे।
जोगेन चौधरी का जन्म आज के बांग्लादेश में हुआ था और बंटवारे के बाद वे कोलकाता में पले-बढ़े। उन्होंने यहीं स्थानीय स्तर पर कला की शिक्षा ली और बाद में पेरिस चले गए। वे आधुनिक भारतीय कला के एक बड़े नाम बन गए और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी क्यूरेट किया था।
जोगेन चौधरी की कला विरासत को श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "मैं उनकी आत्मा की अमरता की कामना करता हूं। उनके काम राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित हैं। वे कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।"
वहीं, उनके पुराने दोस्त और पड़ोसी शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने उन्हें याद करते हुए कहा, "जोगेन खुले दिल के इंसान थे। उनकी मुस्कान की कमी हम सभी महसूस करेंगे। उन्होंने एक साल पहले घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और शायद ही कभी फोन उठाते थे। एक चित्रकार के रूप में वे हमेशा अमर रहेंगे।"