महान चित्रकार जोगेन चौधरी नहीं रहे, 87 की उम्र में एक युग का अंत

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "मैं उनकी आत्मा की अमरता की कामना करता हूं। उनके काम राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित हैं। वे कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।"

वहीं, उनके पुराने दोस्त और पड़ोसी शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने उन्हें याद करते हुए कहा, "जोगेन खुले दिल के इंसान थे। उनकी मुस्कान की कमी हम सभी महसूस करेंगे। उन्होंने एक साल पहले घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और शायद ही कभी फोन उठाते थे। एक चित्रकार के रूप में वे हमेशा अमर रहेंगे।"