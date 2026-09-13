हरियाणा: 4 करोड़ रुपये का सरिया लदा ट्रक गायब, नकली सेल्स टैक्स अधिकारी बने लुटेरे

बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ड्राइवर की आंखें बांध दीं और उसे अपनी SUV में बिठाकर ले गए। इसी दौरान, गिरोह के 2 बदमाश ट्रक लेकर निकल गए। आखिरकार, ड्राइवर को राजस्थान के भरतपुर जिले के पीरुका गांव में छोड़ दिया गया।

वहां से उसने राहगीरों की मदद ली और पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा। पलवल पहुंचने के बाद उसने सारी घटना पलवल पुलिस को बताई। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और अब लापता ट्रक के साथ-साथ इस बड़ी लूट के पीछे के आरोपियों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है।