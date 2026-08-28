राजकोट के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 55 लाख लूटे, फर्जी क्राइम ब्रांच ने भेजे नकली RBI दस्तावेज

फर्जी अधिकारी ने दंपत्ति को 'डिजिटल अरेस्ट' में होने की धमकी दी। उन्हें यह भी कहा गया कि वे किसी से संपर्क न करें, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अकेले और सहमे हुए भयानी दंपत्ति ने ठगों के बताए अनुसार अपनी सारी जमा पूंजी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। लेकिन मुंबई में रहने वाली उनकी बेटी को कुछ गड़बड़ लगी और उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, बुजुर्गों को भरोसा दिलाया और जांच शुरू की। इस मामले में अब FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।