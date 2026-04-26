मुंबई में नकली गैस ऐप का महाजाल, उड़ाए 2.7 करोड़ रुपये
मुंबई में 100 से ज्यादा लोग एक चालाक धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। ठगों ने खुद को महानगर गैस लिमिटेड का कर्मचारी बताकर उन्हें फंसाया। लोगों को गैस बिल बकाया होने और कनेक्शन काटने की धमकी वाले मैसेज भेजे गए। इसके बाद, उन्हें एक नकली ऐप डाउनलोड करने के लिए बहकाया गया। इस ऐप के जरिए धोखेबाजों ने पीड़ितों के फोन और बैंक खातों में सेंध लगा दी।
धोखेबाजों ने नए कनेक्शन चाहने वालों से 2.7 करोड़ रुपये ठगे
यह ठगी सिर्फ मौजूदा ग्राहकों तक ही सीमित नहीं रही। नए गैस कनेक्शन की तलाश कर रहे लोगों को भी ठगों ने फर्जी कॉल और लिंक भेजकर फंसाया।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि केवल एक महीने में कुल 2.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब दुनियाभर में ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति अस्थिर है। इसकी मुख्य वजह अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा तनाव है, जिससे होर्मुज की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते प्रभावित हुए हैं।