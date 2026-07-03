अयोध्या दान विवाद: चंपत राय समेत 3 पर FIR की मांग, वकील बोले- केस लड़ा तो 5 लाख जुर्माना देश Jul 03, 2026

अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इन लोगों में पूर्व ट्रस्ट अधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा के साथ-साथ मंदिर अधिकारी गोपाल राव भी शामिल हैं। वकीलों का आरोप है कि इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए आए दान के पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। पुलिस ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वे इसकी जांच कर रहे हैं।