अयोध्या दान विवाद: चंपत राय समेत 3 पर FIR की मांग, वकील बोले- केस लड़ा तो 5 लाख जुर्माना
अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इन लोगों में पूर्व ट्रस्ट अधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा के साथ-साथ मंदिर अधिकारी गोपाल राव भी शामिल हैं। वकीलों का आरोप है कि इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए आए दान के पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। पुलिस ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वे इसकी जांच कर रहे हैं।
फैजाबाद बार ने 5 लाख रुपये जुर्माने की चेतावनी दी
कानूनी बिरादरी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। दर्जनों वकीलों ने पुलिस स्टेशन तक मार्च किया और आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि यदि कोई भी सदस्य अदालत में इन आरोपियों का बचाव करेगा, तो उसे 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना चुकाना होगा। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।