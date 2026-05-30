दिल्ली NCR में मौसम बिगड़ने को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती है हवा

दिल्ली के कुछ इलाकों खासकर उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इन इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है और 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

शाहदरा और नई दिल्ली में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। IMD ने लोगों से कहा है कि वे तूफान के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों या कमजोर इमारतों से दूर रहें और हालात बिगड़ने पर अपने बिजली के उपकरण बंद कर दें। कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद इस आंधी-बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है।