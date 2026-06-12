भारत की ऊर्जा जरूरत, यूरोप की हथियार बिक्री: जयशंकर का तीखा पलटवार
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के रूसी तेल आयात का बचाव किया है। उनका कहना है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बहुत जरूरी है। फिनलैंड में बात करते हुए उन्होंने उस आलोचना का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि भारत रूस के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखता है और रूसी तेल खरीदने को लेकर बहुत उत्सुक है। जयशंकर ने बताया कि यूरोपीय देश अब मध्य पूर्व से तेल खरीद रहे हैं, जो पहले भारत का पारंपरिक आपूर्तिकर्ता रहा है। उन्होंने साफ किया, "हम तेल लागत और उपलब्धता के आधार पर खरीदते हैं," क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों ने हमें एक खास दिशा में जाने के लिए मजबूर किया है।
जयशंकर ने यूरोपीय हथियारों की बिक्री पर सवाल उठाए
जयशंकर ने यूरोपीय देशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूरोप उन देशों को हथियार बेच रहा है जिन्होंने अतीत में भारत को धमकियां दी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, "किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है। काश मैं भारत के संबंध में यूरोप के हथियारों के लिए भी यही बात कह पाता।" आखिर में, उन्होंने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। उनका कहना था कि जब हालात जटिल हो जाते हैं, तो चुनिंदा नैतिक मानक काम नहीं आते।