भारत की ऊर्जा जरूरत, यूरोप की हथियार बिक्री: जयशंकर का तीखा पलटवार देश Jun 12, 2026

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के रूसी तेल आयात का बचाव किया है। उनका कहना है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बहुत जरूरी है। फिनलैंड में बात करते हुए उन्होंने उस आलोचना का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि भारत रूस के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखता है और रूसी तेल खरीदने को लेकर बहुत उत्सुक है। जयशंकर ने बताया कि यूरोपीय देश अब मध्य पूर्व से तेल खरीद रहे हैं, जो पहले भारत का पारंपरिक आपूर्तिकर्ता रहा है। उन्होंने साफ किया, "हम तेल लागत और उपलब्धता के आधार पर खरीदते हैं," क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों ने हमें एक खास दिशा में जाने के लिए मजबूर किया है।