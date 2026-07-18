पश्चिम बंगाल: जामुड़िया में कारखाने में धमाका: 5 घायल, 10 के लापता होने की आशंका

बचाव टीमों को अंदर घुसने से पहले भट्टी के ठंडा होने का इंतजार करना पड़ा। थाना प्रभारी सौम्येंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जब तक इलाका सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक अंदर जाना संभव नहीं है।

दूसरी ओर भाजपा नेता दीप बंदोपाध्याय ने फैक्टरी के सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि धमाके के बाद प्रबंधन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं दिखा। स्थानीय विधायक बिजन मुखोपाध्याय ने घायलों के लिए एंबुलेंस का इंतजाम करने में मदद की।