भारत में जलवायु परिवर्तन का विकराल रूप: भारी बारिश ने लीं 17,500 जानें, खजाने पर भी पड़ी आपदा की मार! देश Apr 26, 2026

भारत पिछले कुछ समय से अत्यधिक भारी बारिश का सामना कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस साल मानसून के कमजोर रहने का अनुमान लगाया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 'बेहद भारी बारिश' का मतलब है 24 घंटे में 21 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा। 2017 से अब तक हर साल ऐसे 100 से अधिक मामले सामने आए हैं।

यही नहीं, साल 2024 में तो ऐसे 181 मामले दर्ज किए गए हैं। ये तीव्र बारिश तब भी हो रही है, जब पूरे मानसून सीजन में कुल बारिश सामान्य से अधिक नहीं हुई है। विशेषज्ञ इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को ही एक बड़ी वजह बता रहे हैं।