किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए KRCU विश्वविद्यालय ने परिक्षाएं स्थगित कीं
कित्तूर रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय (KRCU) ने 14 अक्टूबर को होने वाली अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। दरअसल, बेलगावी और आसपास के जिलों में गन्ने के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय ने बताया है कि छात्रों को नई तारीख की सूचना जल्द ही दे दी जाएगी। इन प्रदर्शनों की वजह से धारवाड़, गदग और हावेरी जैसे इलाक़ों में भी रोजमर्रा की जिंदगी काफी प्रभावित हुई है।
गन्ने के किसानों ने पुणे-बेंगलुरु हाईवे जाम किया
ये विरोध प्रदर्शन 13 अक्टूबर को शुरू हुए थे। किसानों ने गन्ने के दाम बढ़ाने और न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) में बदलाव की मांग को लेकर पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे समेत कई मुख्य सड़कों को जाम कर दिया था।
केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बातचीत से कोई तुरंत समाधान नहीं निकल पाया। पुलिस ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने और रास्ता बदलने का काम किया है ताकि लोगों को कम परेशानी हो। वहीं, किसानों का कहना है कि वे अपनी फ़सलों के लिए बस वाजिब दाम चाहते हैं।