किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए KRCU विश्वविद्यालय ने परिक्षाएं स्थगित कीं

ये विरोध प्रदर्शन 13 अक्टूबर को शुरू हुए थे। किसानों ने गन्ने के दाम बढ़ाने और न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) में बदलाव की मांग को लेकर पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे समेत कई मुख्य सड़कों को जाम कर दिया था।

केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बातचीत से कोई तुरंत समाधान नहीं निकल पाया। पुलिस ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने और रास्ता बदलने का काम किया है ताकि लोगों को कम परेशानी हो। वहीं, किसानों का कहना है कि वे अपनी फ़सलों के लिए बस वाजिब दाम चाहते हैं।