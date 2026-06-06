पंजाब यूनिवर्सिटी की 'गड़बड़' परीक्षा: जुलाई में बिना फीस मिलेगा दूसरा मौका
देश
पंजाब यूनिवर्सिटी से परीक्षा की तारीखों को लेकर गड़बड़ी हुई। शुरुआत में परीक्षाएं 28 मई को होनी थीं, जिन्हें बाद में बदलकर 2 जून कर दिया गया। लेकिन ईद से जुड़ी छुट्टियों को लेकर भी उलझन पैदा हो गई। इसी के चलते कुछ छात्र गलत दिन परीक्षा देने पहुंच गए।
पंजाब यूनिवर्सिटी जुलाई में लेगी पूरक परीक्षाएं
पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और प्रभावित BA दूसरे सेमेस्टर (नॉन-NEP) के छात्रों के लिए जुलाई के आखिर में दोबारा परीक्षाएं आयोजित करेगी। इसके लिए छात्रों को किसी अतिरिक्त फॉर्म या फीस की जरूरत नहीं होगी। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इन परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि छात्रों के दाखिलों में कोई देरी न हो। इस उलझन में फंसे सभी छात्रों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है।