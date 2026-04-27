पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी बने बांग्लादेश के उच्चायुक्त, रिश्ते सुधारने पर होगा जोर

उच्चायुक्त

बांग्लादेश के मौजूदा उच्चायुक्त बेल्जियम और EU के राजदूत नियुक्त

त्रिवेदी बांग्लादेश के मौजूदा उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की जगह लेंगे। प्रणय को बेल्जियम और यूरोपीय संघ (EU) में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं और दोनों तरफ से रिश्ते सुधारने का प्रयास हो रहा है। इस महीने भारत दौरे पर आए बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले थे।