पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी बने बांग्लादेश के उच्चायुक्त, रिश्ते सुधारने पर होगा जोर
क्या है खबर?
भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने सोमवार को ढाका के लिए नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। यह पद वरिष्ठ राजनेता, पूर्व रेल मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी संभालेंगे। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया, "दिनेश त्रिवेदी को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, उम्मीद है कि वे शीघ्र ही यह कार्यभार संभाल लेंगे।"
उच्चायुक्त
बांग्लादेश के मौजूदा उच्चायुक्त बेल्जियम और EU के राजदूत नियुक्त
त्रिवेदी बांग्लादेश के मौजूदा उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की जगह लेंगे। प्रणय को बेल्जियम और यूरोपीय संघ (EU) में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं और दोनों तरफ से रिश्ते सुधारने का प्रयास हो रहा है। इस महीने भारत दौरे पर आए बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले थे।
खास
त्रिवेदी की नियुक्ति क्यों मानी जा रही खास?
त्रिवेदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत कांग्रेस से की थी। उसके बाद वे जनता दल और करीब 2 दशक तक तृणमूल कांग्रेस (TMC) में रहे थे। वे 2021 में TMC छोड़कर भाजपा में आ गए। मनमोहन सिंह की सरकार में त्रिवेदी रेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे। वे बंगाल के बैरकपुर से TMC के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। त्रिवेदी को लंबा राजनीतिक अनुभव होने के साथ ही बंगाल और बांग्लादेश सीमा मुद्दों की गहरी समझ भी है।