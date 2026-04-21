मुंबई में पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान के ससुर-साला गिरफ्तार

मुंबई में पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान के ससुर-साला गिरफ्तार, मारपीट करने का आरोप

लेखन गजेंद्र 11:45 am Apr 21, 202611:45 am

क्या है खबर?

पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद यूसुफ पठान के ससुर और साले समेत 3 को मुंबई पुलिस ने मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया है। सभी पर 2 दिन पहले भायखला इलाके में एक व्यक्ति और उसके परिवार पर हमला करने का आरोप है। घटना शनिवार रात 9 बजे की है। पुलिस ने पठान के ससुर खालिद खान उर्फ ​​मकालीक, साले उमरशाद खान और शोएब खान को जेल भेजा है। एक अन्य आरोपी शहबाज पठान फरार है।