E20 पेट्रोल पर क्यों घबरा रहे लोग? मंत्री बोले - सब बकवास! जानें आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर

मंत्री पुरी और गडकरी ने E20 का बचाव किया

कुछ लोग E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। यह वह ईंधन है जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। हालांकि, केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी का कहना है कि इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुरी ने इन चिंताओं को 'गलत बयानी' बताते हुए कहा कि E20 का इस्तेमाल अप्रैल 2025 से हो रहा है और अब तक गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आई है। गडकरी ने विकसित भारत सम्मेलन में यह भी बताया कि E20 ईंधन अपनाने से प्रदूषण कम होता है और देश का तेल आयात बिल भी काफी घट जाता है। उन्होंने उन तमाम अफवाहों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 का इस्तेमाल लोगों की जेब या पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होगा।