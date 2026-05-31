19 साल के युवा ने हैक किया CBSE का डेटा, क्या-क्या मिला?

CBSE ने कहा- लिंक में सिर्फ सैंपल डेटा था

CBSE ने इस मामले पर तुरंत सफाई दी। बोर्ड ने कहा कि जिस लिंक की बात की जा रही है, वह केवल एक टेस्ट प्लेटफॉर्म का था और उसमें छात्रों का असली डेटा नहीं, बल्कि सिर्फ सैंपल डेटा मौजूद था।

बोर्ड ने साफ तौर पर यह भी बताया कि उनका मुख्य मूल्यांकन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें किसी भी तरह की सेंधमारी नहीं हुई है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब निसर्ग अधिकारी ने CBSE की सुरक्षा में खामियों की तरफ ध्यान दिलाया हो, लेकिन बोर्ड का कहना है कि उनके सभी आधिकारिक सिस्टम सुरक्षित और गोपनीय हैं।