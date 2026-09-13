भारत में 6.20 करोड़ टन CBG की अपार क्षमता, कचरा बटोरना है बड़ी चुनौती

इस रिपोर्ट में कुछ असली चुनौतियाँ भी बताई गई हैं। गांवों में जानवरों का कचरा दूर-दूर तक फैला रहता है, जिसकी वजह से उसका बहुत कम हिस्सा ही इकट्ठा हो पाता है। इसके अलावा, फसल कटने के तुरंत बाद ही खेतों से अवशेष हटाना या इकट्ठा करना पड़ता है। शहरों में भी, खाने-पीने और गीले कचरे का लगभग आधा हिस्सा ही ऐसा होता है, जिसे सही मायनों में उपयोग में लाया जा सकता है। रिपोर्ट का सीधा मतलब यह है कि अगर भारत अपनी बायोगैस क्षमता का पूरा फायदा उठाना चाहता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है, तो उसे कचरा इकट्ठा करने और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बेहतर सिस्टम बनाने होंगे।