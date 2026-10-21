दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, GRAP के पहले चरण की पाबंदियां लागू

प्रदूषण के लिए जिम्मेदार धूल को कम करने के लिए 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी तरह के निर्माण (कंस्ट्रक्शन) और तोड़फोड़ (डेमोलिशन) के कामों पर रोक लगा दी जाएगी।

सरकार ने सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के दफ्तरों से कहा है कि वे अपने आधे कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाएं। साथ ही, एमसीडी और दिल्ली सरकार के दफ्तरों में काम के घंटों को भी अलग-अलग करने की बात कही गई है, ताकि सड़कों पर भीड़ कम हो और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी घटे। ये सारे नियम सर्दियों भर लागू रहेंगे।

निर्माण और तोड़फोड़ पर पूरी तरह से पाबंदी 20 जनवरी, 2027 को खत्म होगी। वहीं, निर्माण और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल पर लगने वाली बाकी पाबंदियां 31 जनवरी, 2027 तक लागू रहेंगी। ज्यादातर दूसरे शीतकालीन उपाय 28 फरवरी, 2027 तक जारी रहेंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी है।