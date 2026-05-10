थलापति विजय के शपथ ग्रहण में गाया गया पूरा 'वंदे मातरम'

केंद्र सरकार ने 'वंदे मातरम' को दी कानूनी सुरक्षा

यह बदलाव 1950 से चली आ रही उस पुरानी परंपरा को तोड़ता है, जिसमें 'वंदे मातरम' के सिर्फ 2 छंद गाए जाते थे। यह नया नियम 'वंदे मातरम' के 144 साल पूरे होने के मौके पर लागू हुआ है, जिसे पहली बार 1882 में लिखा गया था।

केंद्र सरकार ने 1971 के 'नेशनल ऑनर इंसल्ट प्रिवेंशन एक्ट' में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके बाद 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान के बराबर ही कानूनी सुरक्षा मिल गई है। हालांकि, इस फैसले से हर कोई सहमत नहीं है।

कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, उनका कहना है कि 1937 के फैसले में सभी समुदायों और धर्मों के प्रति संवेदनशीलता की बात कही गई थी। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल ने इसे छोड़ दिया, जबकि वहाँ राज्य के बड़े नेता भी मौजूद थे।