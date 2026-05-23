जम्मू-कश्मीर: राजौरी में सेना ने 3 आतंकियों को घेरा, गोलीबारी के बाद अभियान शुरू

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सेना ने बताया- सुबह 11:30 बजे आतंकियों से हुआ संपर्क

सेना की व्हाइट नाइट कोर ने X पर बताया कि आज सुबह करीब 11.30 बजे, पुलिस और CRPF के साथ मिलकर किए गए एक खुफिया-आधारित संयुक्त अभियान के दौरान, राजौरी के मुगलान इलाके में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ था। आगे बताया गया कि सैनिकों ने तुरंत और सधी हुई कार्रवाई के साथ जवाब दिया और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और 'ऑपरेशन शेरवाली' अभी भी जारी है।