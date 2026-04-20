मुंबई लोकल को बड़ा झटका! डोम्बिवली के पास डिब्बा पटरी से उतरा, यात्रियों की बढ़ी मुश्किल देश Apr 20, 2026

सोमवार सुबह डोम्बिवली के पास एक खाली मुंबई लोकल ट्रेन का कोच पटरी से उतर गया। यह हादसा सुबह करीब 8:09 बजे हुआ, जब ट्रेन कलवा कार शेड से कल्याण की तरफ जा रही थी। इस घटना से शहर के व्यस्त उपनगरीय रेल नेटवर्क पर अचानक परेशानी खड़ी हो गई। गनीमत रही कि ट्रेन खाली थी और इसमें कोई यात्री नहीं था, इसलिए किसी को चोट नहीं आई।