मुंबई लोकल को बड़ा झटका! डोम्बिवली के पास डिब्बा पटरी से उतरा, यात्रियों की बढ़ी मुश्किल
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सोमवार सुबह डोम्बिवली के पास एक खाली मुंबई लोकल ट्रेन का कोच पटरी से उतर गया। यह हादसा सुबह करीब 8:09 बजे हुआ, जब ट्रेन कलवा कार शेड से कल्याण की तरफ जा रही थी। इस घटना से शहर के व्यस्त उपनगरीय रेल नेटवर्क पर अचानक परेशानी खड़ी हो गई। गनीमत रही कि ट्रेन खाली थी और इसमें कोई यात्री नहीं था, इसलिए किसी को चोट नहीं आई।
CSMT ठाणे रायगढ़ लाइन पर असर
ट्रेन के पटरी से उतरने की इस घटना का असर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से ठाणे और रायगढ़ को जोड़ने वाली मुख्य लाइन पर पड़ा। सुबह के भीड़भाड़ वाले समय में कम से कम तीन लोकल ट्रेन सेवाएं रुक गईं। इस वजह से रोजाना आने-जाने वाले कई यात्रियों को सुबह-सुबह काफी दिक्कतें झेलनी पड़ीं।