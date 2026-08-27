पंजाब में करोड़ों के DA बकाया पर महासंग्राम: लाखों कर्मचारी-पेंशनभोगी हड़ताल पर
पंजाब में गुरुवार को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है, जहां 3 लाख से ज्यादा राज्य सरकारी कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक छुट्टी पर रहेंगे। ये लोग 20,161 करोड़ रुपये के बकाया महंगाई भत्ते (DA) की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में 4 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी भी उनके साथ शामिल होंगे, जो पूरे राज्य के सरकारी दफ्तरों में धरना देंगे। सरकार ने भुगतान के लिए अदालत की तय समय सीमा का पालन नहीं किया, जिसके बाद इस विरोध प्रदर्शन ने ज़ोर पकड़ लिया है।
अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन पर पड़ सकता है असर
इस हड़ताल की वजह से अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन जैसी जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कई कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक छुट्टी पर हैं या काम पर नहीं आए हैं।
यूनियनें केवल DA ही नहीं, बल्कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और फ्रंटलाइन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने जैसी मांगें भी कर रही हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे यूनियन नेताओं से मिलने वाले हैं।