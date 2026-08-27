पंजाब में करोड़ों के DA बकाया पर महासंग्राम: लाखों कर्मचारी-पेंशनभोगी हड़ताल पर

पंजाब में गुरुवार को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है, जहां 3 लाख से ज्यादा राज्य सरकारी कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक छुट्टी पर रहेंगे। ये लोग 20,161 करोड़ रुपये के बकाया महंगाई भत्ते (DA) की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में 4 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी भी उनके साथ शामिल होंगे, जो पूरे राज्य के सरकारी दफ्तरों में धरना देंगे। सरकार ने भुगतान के लिए अदालत की तय समय सीमा का पालन नहीं किया, जिसके बाद इस विरोध प्रदर्शन ने ज़ोर पकड़ लिया है।